На северо-западе Челябинска из-за коммунальной аварии многоэтажки остались без воды

«ЮжУралВодоканал» восстанавливает работу сетей

В Калининском районе Челябинска из-за коммунальной аварии, которая произошла ночью 16 декабря, без водоснабжения остались три многоквартирных дома. Об этом сообщили в городской администрации.

«Отключено водоснабжение в трех многоквартирных домах (Университетская Набережная, 80, 82 и Академика Королева, 5). Аварийно-восстановительные работы ведутся бригадой „ЮжУралВодоканал“. Уточнить сроки устранения и включения воды можно по многоканальному телефону круглосуточного контакт-центра ГК „Тополинка“ +7 800 550-2022», — уточнили в мэрии.

Подрядчик комитета дорожного хозяйства обрабатывает дорогу, где произошел выход воды, чтобы не допустить гололеда. После завершения работ по устранению повреждения, дорога будет почищена силами «ЮжУралВодоканала».

Напомним, минувшей ночью, 16 декабря, в Калининском районе Челябинска из-за коммунальной аварии вода вышла на проезжую часть — дорога покрылась льдом. О происшествии сообщили в администрации Челябинска.