На северо-западе Челябинска демонтируют стихийный рынок

Местные жители просят оставить киоски

В Калининском районе Челябинска демонтируют популярный среди местных жителей стихийный рынок, расположенный на перекрестке улицы Чичерина и проспекта Победы. Об этом заявил глава района Сергей Колесник.

«Составлен график по демонтажу объектов с перекрестков: проспект Победы — улица Чичерина, Чичерина — 250-летия Челябинска, 250-летия Челябинска — 40-летия Победы и улица Молодогвардейцев — проспект Победы», — сообщил чиновник на аппаратном совещании 28 февраля.

Однако местные жители против того, чтобы стихийный рынок на перекрестке Чичерина — проспект Победы убирали.

«Такие рынки — это помощь людям с небольшими зарплатами. Зачем их убирать? К тому же они расположены близко к жилым домам, это удобно», — написала местная жительница в редакцию ИА «Первое областное».

Напомним, решить вопрос с этим рынком на аппаратном совещании 14 февраля главу Калининского района просила мэр Наталья Котова. Тогда она поручила Сергею Колеснику разобраться с ним и найти пути решения, поскольку внешний вид киосков не соответствует дизайн-кодам. В результате местной администрацией было принято решение демонтировать киоски.