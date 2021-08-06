На северо-западе Челябинска более тысячи домов останутся без горячей воды

Отключения продлятся всего два дня — 10 и 11 августа для внепланового ремонта участка тепломагистрали

Компания «УСТЭК-Челябинск» проведет внеплановый ремонт крупной магистрали для подготовки к новому отопительному сезону. С утра 10 августа и до вечера 11 августа более чем в тысяче многоквартирных домов Северо-Запада и частично в Центральном районе Челябинска отключат горячее водоснабжение, предупреждает ресурсоснабжающая компания.

Повреждения наземной теплотрассы нашли во время гидравлических испытаний. Нарушение герметичности сетей произошло в охранной зоне кабельно-воздушной линии 220 Кв.

«Чтобы теплоэнергетики могли безопасно провести работы по восстановлению аварийного участка теплотрассы, а также для исключения замыкания электрической цепи ПАО „ФСК ЕЭС“ проведет отключение КВЛ 220 Кв Новометаллургическая — Цинковая. Ремонтные бригады АО „УСТЭК-Челябинск“ сделают все возможное, чтобы устранить повреждение на тепловой сети в максимально короткие срок», — пояснили в компании.

С 9 утра 10 августа до 10 часов вечера 11 августа горячей воды не будет в микрорайонах «Академ Риверсайд», на улицах Чайковского, Куйбышева и других. Полный список - на сайте теплоснабжающей компании.

«Ограничение потребителей является вынужденным, переключение потребителей по альтернативной схеме теплоснабжения не представляется возможным. Тем не менее АО „УСТЭК-Челябинск“ совместно с администрацией города предусмотрели возможность сохранения подачи горячего водоснабжения в части медицинских учреждений района, чтобы пациенты, находящиеся на лечении, не испытывали дискомфорта», — прокомментировали в компании.

Между тем прокуратура Металлургического района Челябинска потребовала от главы города Натальи Котовой решить проблему с подготовкой сетей в Металлургическом районе к отопительному сезону.