На северо-западе Челябинска благоустроят территорию у кинотеатра «Победа»

На площадке демонтируют металлический забор и оставят парковку

Территорию у кинотеатра «Победа» в Курчатовском районе Челябинска благоустроят уже в этом году. Вложить деньги в обновление площади планирует собственник бывшего кинотеатра, сообщает администрация Курчатовского района.

«Разработана проектно-сметная документация благоустройства территории, которая на данный момент утверждена и в ближайшее время начнется реализация», — прокомментировал процесс работы глава Курчатовского района Сергей Антипов.

По его словам, парковка автомобилей будет сохранена, так как она пользуется спросом у жителей ближайших микрорайонов. А вот металлические ограждения будут демонтированы, так как защитной функции не несут.

«Это будет красивая и ухоженная территория! Реализация данного проекта благоустройства планируется за счет средств собственников бывшего кинотеатра „Победа“ ориентировочно в текущем году. Помимо этого, обсуждается возможность благоустройства территории около магазина „Пятерочка“ за счет внебюджетных средств», — отметил Сергей Антипов.

Площадь у здания кинотеатра является одной из центральных для проведения районных культурных и спортивных мероприятий. В зимнее время года на территории расположен ледовый городок.