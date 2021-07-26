Территорию у кинотеатра «Победа» в Курчатовском районе Челябинска благоустроят уже в этом году. Вложить деньги в обновление площади планирует собственник бывшего кинотеатра, сообщает администрация Курчатовского района.
«Разработана проектно-сметная документация благоустройства территории, которая на данный момент утверждена и в ближайшее время начнется реализация», — прокомментировал процесс работы глава Курчатовского района Сергей Антипов.
По его словам, парковка автомобилей будет сохранена, так как она пользуется спросом у жителей ближайших микрорайонов. А вот металлические ограждения будут демонтированы, так как защитной функции не несут.
«Это будет красивая и ухоженная территория! Реализация данного проекта благоустройства планируется за счет средств собственников бывшего кинотеатра „Победа“ ориентировочно в текущем году. Помимо этого, обсуждается возможность благоустройства территории около магазина „Пятерочка“ за счет внебюджетных средств», — отметил Сергей Антипов.
Площадь у здания кинотеатра является одной из центральных для проведения районных культурных и спортивных мероприятий. В зимнее время года на территории расположен ледовый городок.