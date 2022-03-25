На Северо-Запад Челябинска по просьбам студентов вернут маршрут №51

По измененному пути следования пустят большие автобусы

Автобусный маршрут №51 в Челябинске изменят по просьбе студентов медицинского университета, обращавшихся к губернатору Алексею Текслеру. Об этом в рамках пресс-конференции рассказал директор учреждения «Организатор перевозок Челябинской области» Никита Тюрин.

С 1 января маршрут пролегал от поселка АМЗ до железнодорожного вокзала. Студенты медуниверситета были вынуждены подолгу ждать автобус маршрута №17, а потом также долго добираться до учебного заведения. Решить проблему собираются продлением пути следования маршрута №51 до Северо-Запада Челябинска.

«Автобус будет ходить от пересечения Братьев Кашириных и Молодогвардейцев через улицу Воровского до АМЗ. Медуниверситет также входит в маршрут», — пояснил директор учреждения «Организатор перевозок Челябинской области».

Отмечается, что по измененному маршруту пустят большие автобусы. Этот вопрос, по словам Никиты Тюрина, в своих обращениях затрагивали многие жители. Они указывали множество пожеланий, которые транспортники постараются учесть. Изменения в документы транспортного планирования уже вносятся.

Напомним, на пресс-конференции также объяснили отмену трамвайных и троллейбусных маршрутов в Челябинске.

Подробнее о том, зачем региону нужна транспортная реформа, Александр Егоров рассказал в интервью ИА «Первое областное».

