На северо-востоке Челябинска восстановили нарушенное снегом движение автобуса

В городе продолжается расчистка улиц от накатов и колей

В челябинском микрорайоне Чурилово дорожники вывезли огромную кучу снега, которая блокировала разворот в районе остановки «Чуриловский пляж» на улице 2-й Эльтонской. Из-за этого препятствия автобус № 30 не мог доехать до конечной остановки. Об этом сегодня, 11 января, сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров во время инспекционной поездки по Тракторозаводскому району, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Навал на разворотном кольце — не единственная проблема, которую создал не убранный вовремя снег в Чурилово. И не все из них пока решены. Например, на 2-й Эльтонской остаются накат на проезжей части и снежные кучи, которые в некоторых местах сужают дорогу до одной полосы.

Схожая ситуация на соседней 1-й Эльтонской улице: накат, значительная колея, нечищеные остановка и остановочный карман. Автобусы во время посадки-высадки пассажиров полностью перекрывают дорогу, из-за чего на перекрестке Самохина — 1-й Эльтонской постоянно собирается большая пробка. Большой автобус № 2 ходит часто, но он почти всегда переполнен.