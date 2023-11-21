На северо-востоке Челябинска появился световой тоннель

Тысячи фонариков создают новогоднее настроение посетителям парка Дружбы

В парке Дружбы в Тракторозаводском районе Челябинска включили новогоднюю иллюминацию — световой тоннель состоит из нескольких тысяч фонариков, которые освещают дорогу от входа в парк до амфитеатра.

Как рассказали в пресс-службе администрации района, проект по благоустройству парка реализован благодаря жителям, которые в ходе рейтингового голосования выбрали эту территорию.

Посетители в восторге и делятся эмоциями в соцсетях: «Какая красота, сразу новогоднее настроение», «Предвкушение новогоднего праздника, молодцы», «Такая красота задает правильное настроение», «Так приятно здесь гулять».

В администрации, в свою очередь, добавляют, что парке Дружбы в скором времени — не позднее 25 декабря — появится также ледовый городок с горками и аттракционами.