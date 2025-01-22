На севере Челябинской области все чаще встречают лосей на дорогах

﻿Диких животных привлекает свежая вырубка, приправленная солью

На дорогах в окрестностях города Нязепетровска зимой 2025 года часто встречаются лоси, сообщают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной». Они не боятся проезжающих машин, выходят на проезжую часть, чем вызывают беспокойство у автомобилистов.

Жительница Нязепетровска Мария Мурыгина дважды за одно путешествие столкнулась с дикими животными. Вместе с подругой они ехали в сторону города, когда увидели лося, стоящего у дороги.





«Встречное движение ненадолго остановилось, мы решили тоже остановиться, понаблюдать, что он будет делать. Лось постоял и неспешным шагом начал переходить дорогу. Перешел и ушел дальше в лес», — рассказала Мария.

Еще одного лося они увидели, когда двигались в сторону Шемахи.

В министерстве экологии так объясняют участившиеся встречи с дикими животными в Нязепетровске.

«Сейчас в заказнике идет чистка сухих хвойных. Молодые выруба так и манят зверей. И еще одна причина связана с самой автодорогой», — говорит главный специалист отдела федерального государственного надзора Минэкологии Челябинской области Андрей Темников.

Дело в соли, которая используется как ингредиент противогололедной смеси. Когда дорожные службы разгоняют снег, обработанные соленым ингредиентом, он разлетается на ветки.

«Получается прекрасная кормовая база. И плюс чистая дорога, не надо в снегу увязать. Поэтому все животные вытягиваются сюда. Это косуля, лось», — объясняет Андрей Темников.

Автомобилистам приходится учитывать пристрастия лосей. Ведь в случае ДТП, в котором пострадает или погибнет дикое животное, отвечать будет человек. Водителей просят быть осторожными и обращать внимание на предупреждающие знаки.