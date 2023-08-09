На семи челябинских пляжах установили широкоугольные камеры наблюдения

Устройства охватывают берег и зону заплыва

Семь наиболее посещаемых челябинских пляжей оборудовали камерами наблюдения с широким углом обзора. Это нужно для мониторинга безопасности и сохранности имущества, рассказали в пресс-службе провайдера «Ростелеком».

Камеры появились на пляжах Городском, «Новороссийском», Смолинском, Спортивном, Чуриловском, Шершневском и на «Белом парусе».

Видеозаписи передаются в систему ЕДДС, чтобы оперативно реагировать на происшествия, следить за правилами отдыха на воде, искать нарушителей.

«Устройства позволяют видеть на мониторе изображение берега и зоны заплыва полностью. Камеры отправляют видеопоток в облачное хранилище. Передача информации происходит через мобильный интернет», — пояснил директор челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов.

Данные хранятся на сервере провайдера в течение пяти суток, при этом доступ к архиву имеет только заказчик видеонаблюдения.

Напомним, в Троицке вандалы испортили открытый неделей ранее пляж. Пространство нелегко пережило свои первые выходные.

Ранее эксперт рассказал, как челябинцам сделать купание детей безопасным. Назидание и обучающие ролики — нерабочие методы.