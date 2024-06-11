На Семейном велопараде в Челябинске разыграют новый велосипед

Мероприятие состоится в Городском бору в субботу

В субботу, 15 июня, в Челябинске в третий раз состоятся Семейный велопарад. На мероприятие соберутся любители активного семейного отдыха, сообщают организаторы — «Союз родителей» и Центр спортивного развития «Перспектива».

Участники соберутся в 10:00 у памятника Курчатову. Здесь же пройдет развлекательная программа. А маршрут велопробега протяженностью около пяти километров пройдет по городскому бору.

В программе праздника лекция от представителей МЧС, мастер-классы для детей и взрослых, конкурс family look и розыгрыш велосипеда и других призов от партнеров. Также гости Семейного велопарада увидят показательное выступление тренера BMX от МБУ «Спортивный город».

«Для желающих принять участие в розыгрыше велосипеда предусмотрена символическая плата, в которую войдет пакет участника. За сто рублей можно получить бутылку питьевой воды и фирменный браслет», — говорят организаторы.

Пройти регистрацию на велопарад лучше заранее.

Парад проводится при поддержке администрации Челябинска, Министерства экологии Челябинской области и Регионального сервисного уполномоченного Челябинской области.