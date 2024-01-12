На сайте «Дикая природа России» в разделе «Заповедные территории» среди заповедников и национальных парков появилась страница, посвященная нацпарку «Таганай», который находится в Челябинской области.

На странице можно узнать все о парке, а также посетить его виртуально с помощью видеозаписей с фотоловушек. На них можно наблюдать за лосями, глухарями, зайцами и медведями, обитающими на территории Таганая.
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Напомним, что в 2023 году особо охраняемые территории Челябинской области посетили более 400 человек. Южноуральские гиды провели 503 экскурсии, которые посетили почти 7 тысяч туристов.