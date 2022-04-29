На сайте «Бессмертного полка» можно будет найти родственников, с которыми потеряна связь

Функция появится в личном кабинете

На сайте шествия «Бессмертный полк» появится возможность поиска родственников, с которыми была потеряна связь. Россияне смогут найти людей, которые разместили данные о ветеранах с одинаковыми личными данными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елену Цунаеву.

«Если говорить о самом личном кабинете, то в нем появился ряд нововведений. Добавлена возможность поиска людей, разместивших ветеранов с такими же фамилией, именем и отчеством, как ваш герой», — рассказала депутат на пресс-конференции, посвященной подробностям проведения «Бессмертного полка» в 2022 году.

По словам Елены Цунаевой, за два года проведения шествия в онлайн-формате были случаи, когда люди находили своих родственников, теперь сделать это будет проще. В личном кабинете можно будет отправить сообщение участникам, которые разместили данные ветеранов с такими же ФИО.

«Эта поисковая история даст возможность вам познакомиться с потенциальными родственниками, если вдруг вы с ними по какой-то причине потеряли друг друга, и также сможете отправить им сообщение», — уточнила Цунаева.

Шествие «Бессмертного полка» в Челябинске, как и во всей России, впервые за последние два года пройдет традиционно, в очном формате. В городе уже идет подготовка к празднованию Дня Победы.