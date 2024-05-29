На сапборде: челябинец добирается до работы непривычным способом

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Челябинец Александр Черных работает в снабжении, обычный маршрут до работы он решил заменить водной прогулкой на сапборде по Миассу.



«Так сложилось. Стал жить и работать рядом. Был сап, была речка рядом. Решил: почему бы не попробовать?»— рассказывает Александр.





В дороге он наслаждается видами, завтракает, получает удовольствие от дороги и не стоит в традиционных утренних пробках.

«Считаю, что все завидуют, кто стоит в пробках в автомобилях», — говорит Александр.

Александр уже давно катается на сапе, но раньше это было просто хорошим развлечением. Начиная с мая он решил плыть на нем и на работу.





Челябинец отмечает, что и дальше планирует добираться таким способом до работы — примерно раз в неделю, чтобы такие поездки ему не надоели.