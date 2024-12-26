На самый загруженный маршрут Челябинска вышло 9 новых автобусов повышенной вместимости

Каждый из автобусов-«гармошек» вмещает до 180 пассажиров

Девять автобусов особо большого класса, в простонародье «гармошек», сегодня, 26 декабря, вышли на линию в Челябинске. Они будут работать на самом загруженном маршруте № 64, соединяющем ж/д вокзал и Северо-Запад. Новые автобусы осмотрел губернатор Алексей Текслер — это была его задача: обеспечить комфорт пассажирам даже в час пик. Корреспондент ИА «Первое областное» вместе с главой региона засвидетельствовал изменения в «транспортном цехе» южноуральской столицы.

Ежедневно 64-м маршрутом пользуются 27 тысяч (!) челябинцев. Для них работают 27 автобусов, с сегодняшнего дня — а новые единицы сразу после презентации вышли в рейс — 21 автобус повышенной вместимости, в каждый помещается до 180 человек. А уже в марте все автобусы № 64 будут «гармошками».

«В марте будет еще одна поставка шести единиц. Этот маршрут полностью перейдет на особо большой класс, что позволит более комфортно перевозить людей», — отметил Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что машины современные — комфортные, низкопольные, с USB-розетками, валидаторами, кнопками для выхода горожан, оборудованы всем необходимым для маломобильных граждан.

Работают на газомоторном топливе. Эта позиция — принципиальная, и в этом отношении Челябинск задал определенный экологический тренд.

«Покупаем автобусы только на экологичном виде топлива — для Челябинска это особо актуально. Мы, собственно, были первыми, кто такие машины заказал, и вот сегодня представитель компании говорил о том, что мы зачинатели моды на „гармошки“. Сейчас уже другие регионы, в том числе уральские — Пермь, Екатеринбург, заинтересовались и начали заказывать. Но мы были первыми и эту работу продолжим», — отметил Алексей Текслер.

Добавим, машины, которые высвободились сегодня, пойдут работать на второй и четвертый маршруты.