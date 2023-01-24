На дорогах Челябинской области заработали 58 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, сообщили сегодня, 24 января, в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Дополнительные камеры установили на участках с высокой аварийностью.
Автоинспекторы в течение двух лет анализировали аварийность в регионе и в результате выявили самые опасные дороги. В начале 2023 года по региональному проекту «Безопасность дорожного движения» там заработали дополнительные средства контроля.
В ГИБДД уточнили, что новые комплексы установлены на автодорогах федерального, регионального и муниципального значения, в том числе на территориях населенных пунктов.
По данным Госавтоинспекции, на участках с автоматической фиксацией нарушений количество ДТП снижается минимум на 25%.