На самых опасных дорогах Челябинской области установили 58 новых камер

Устройства фиксации нарушений снижают аварийность минимум на четверть

На дорогах Челябинской области заработали 58 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, сообщили сегодня, 24 января, в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Дополнительные камеры установили на участках с высокой аварийностью.

Автоинспекторы в течение двух лет анализировали аварийность в регионе и в результате выявили самые опасные дороги. В начале 2023 года по региональному проекту «Безопасность дорожного движения» там заработали дополнительные средства контроля.

В ГИБДД уточнили, что новые комплексы установлены на автодорогах федерального, регионального и муниципального значения, в том числе на территориях населенных пунктов.

По данным Госавтоинспекции, на участках с автоматической фиксацией нарушений количество ДТП снижается минимум на 25%.