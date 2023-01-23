По данным экспертов, количество вакансий, в которых требуется знание китайского языка, за минувший год выросло на 64%. Чаще всего такое требование встречается в сфере транспорта и логистики (51%), продаж (37%) и производства (28%).
«Средняя заработная плата, которую компании готовы предложить специалистам со знанием китайского языка, составляет 56 тысяч рублей», — рассказывают в hh.ru.
Обратную тенденцию демонстрирует английский язык. Количество вакансий со знанием английского языка за год снизилось на 19%. И все же именно английский, замечают эксперты, все еще остается наиболее востребованным иностранным языком на рынке труда Челябинской области.
Ранее о росте популярности китайского языка в России заявил портал SuperJob. У Челябинской области и Китая особые связи еще с 90-х, в нынешней исторической ситуации интерес к Востоку еще больше окреп. Где в Челябинске можно выучить китайский язык, в какую сумму обходится обучение и где востребованы знатоки китайского языка, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».