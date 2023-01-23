На рынке труда Челябинской области растет востребованность китайского языка

И падает популярность английского

Работодатели из Челябинской области стали чаще искать сотрудников со знанием китайского языка. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

По данным экспертов, количество вакансий, в которых требуется знание китайского языка, за минувший год выросло на 64%. Чаще всего такое требование встречается в сфере транспорта и логистики (51%), продаж (37%) и производства (28%).

«Средняя заработная плата, которую компании готовы предложить специалистам со знанием китайского языка, составляет 56 тысяч рублей»,

— рассказывают в hh.ru.