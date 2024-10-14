На российских предприятиях будут использовать уникальных роботов из Челябинска

Первая партия готова к отправке

В Челябинске показали первых роботов, которые отправятся на российские предприятия. Пока они использовались исключительно в цехах Челябинского кузнечно-прессового завода, но вскоре уникальные манипуляторы будут бороться с нехваткой оборудования в промышленности. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Первую партию презентовали на челябинском «Заводе роботов», где они производятся.

«Наши роботы — уникальная для России продукция, таких в стране больше не делает никто. Сейчас мы нарастили мощности, вышли на серийное производство и готовы начать поставки на самые разные предприятия по всей стране», — рассказал заместитель генерального директора «Завода роботов» Александр Горькуша.

Завод уже изготовил более 200 манипуляторов. Для поставки на другие предприятия завод вышел на серийное производство в 70 образцов в месяц.