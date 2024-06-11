«На ремонты дорог направляются крупные субсидии»: как изменилась дорожная отрасль за последние 5 лет

Экс-руководитель регионального подразделения Росавтодора оценил развитие сферы

Граждане отмечают за последние пять лет развитие не только культурной сферы, благоустройства, сельского хозяйства, но и дорожной отрасли. К обращению губернатора к Заксобранию Челябинской области мы решили услышать мнения челябинцев о том, какие инициативы Алексея Текслера больше всего запомнились и что южноуральцы ждут в будущем.

Ветеран дорожной отрасли, бывший руководитель Упрдор «Южный Урал» Александр Луцет поделился, что на федеральных трассах региона происходят заметные изменения. Во-первых, это ремонт важной дорожной артерии — трассы М-5. Во-вторых, ремонт федеральной трассы А-310 — это важный транспортный коридор, связывающий не только Урал, но и всю страну с соседней Республикой Казахстан, обеспечивающий выход на Китай, страны Восточной и Центральной Азии.





«В сфере дорожного хозяйства я, можно сказать, старожил, отдал этой работе не один десяток лет и могу сравнивать, как было и как стало. Дорожная отрасль в Челябинской области в последние четыре-пять лет развивается семимильными шагами. Если раньше ремонтировали 200—300 километров дорог в год, то сейчас это 700—800 километров», — отмечает Александр Луцет.

Также, по мнению ветерана дорожной отрасли, заметно увеличились объемы дорожного фонда. По поручению губернатора Алексея Текслера на ремонты региональных и местных дорог направляются крупные субсидии.