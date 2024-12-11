На ремонт дорог в военном городке Чебаркуля направят 135 млн рублей

Алексей Текслер сообщил о планах по благоустройству этой территории

Работа по благоустройству военного городка Чебаркуля набирает обороты: на ремонт дорог будет направлено 135 миллионов рублей, в планах также обновить детские площадки и сделать более комфортной среду проживания для семей. Алексей Текслер в ходе прямой линии рассказал о планах по наведению порядка на территории ДОСа (дома, где живет офицерский состав).

На протяжении нескольких лет в домах военного городка происходят аварии на теплосетях, детские площадки в запустении, дворы не благоустроены, пожаловались жители ДОСа главе региона.

В этом году хозяйство передали от Минобороны РФ муниципалитету. Только с этого момента стала возможна полноценная работа муниципалитета с коммунальной инфраструктурой.

«Там порядка 50 многоквартирных домов. И около 50% самих квартир принадлежат Министерству обороны РФ. Другая часть приватизирована жителями. Там были проблемы, в аварийном формате мы их решали, но вот в этом году после передачи летом активно развернули работы. Это и замена кровли, и замена тепловых сетей, и внутренних, наружных межпанельных швов. Много работы было сделано, сейчас идет регулировка тепловых режимов. Надеюсь, что этот год будет с точки зрения комфорта для жителей лучше по сравнению с прошлыми», — уточнил Алексей Текслер.

По словам губернатора, жилье не единственная проблема в городке. Из-за принадлежности земель Минобороны РФ местным властям тяжело было заниматься благоустройством, ремонтом дорог.

«В следующем году мы заложили существенные средства: только на ремонт дорог — 135 миллионов. Плюс реализуем несколько проектов благоустройства, в том числе по инициативному бюджетированию. Всю эту территорию, конечно, будем приводить в порядок. Тем более мы должны понимать, что там живут семьи в том числе ребят, которые сегодня на фронте», — сказал глава региона.

Меры, которые уже предприняты в части коммунальной инфраструктуры ДОСа, позволят пройти зимний период в совершенно другом качестве, добавил он.