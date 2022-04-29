На ремонт дорог в Челябинской области потратят 20 млрд рублей в 2022 году

Глава Миндортранса региона Алексей Нечаев назвал самые важные и крупные объекты

В 2022 году на проведение дорожных работ в Челябинской области выделено более 20 млрд рублей, в том числе более 2 млрд рублей из федерального бюджета, сообщил сегодня, 29 апреля, на пресс-конференции в ИД «Гранада Пресс» министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

По словам министра, около 20% средств, или 3,8 млрд рублей, уже освоено — в основном на текущее содержание дорог. Почти половина средств регионального дорожного фонда (46%) направлена в муниципальные образования. Алексей Нечаев отметил, что практически во всех муниципалитетах контракты на текущий год уже заключены.

Приоритетными министр дорожного хозяйства и транспорта назвал работы, финансируемые в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В их числе — завершение в этом году ремонта Ленинградского моста в Челябинске.

На текущий момент план дорожных работ включает в себя ремонт 707 километров автодорог. Однако, по словам Алексея Нечаева, в течение года план вырастет до 865 километров за счет дополнительных объектов, финансируемых из федерального бюджета.

В числе наиболее важных автодорог, которые отремонтируют в этом году в Челябинской области, министр назвал трассы: Кузяшево — Акбашево, Аша — Кропачево — Шарлаш, Красноуфимск — Арти, Нязепетровск — Верхний Уфалей, Верхний Уфалей — граница Свердловской области, Кунашак — Усть-Багаряк и другие.

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