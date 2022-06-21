На реконструкцию старого стадиона челябинской школы выделят 12 млн рублей

Решить вопрос удалось благодаря поддержке депутатов ЗСО

В Челябинске начнется реконструкция стадиона школы № 50, где учатся около четырехсот детей. Еще в прошлом году на обветшалую спортивную площадку обратили внимание депутаты Заксобрания. В 2023 году здесь заменят покрытие беговой дорожки, построят новое футбольное поле, площадки для занятий спортом, сообщает пресс-служба регионального ЗСО.

«Здание школы уже привели в порядок: отремонтировали фасад, обновили внутренние помещения. Теперь пришло время и для модернизации стадиона. Я сам учился в пятидесятой школе и бегал по этой же самой щебенке на стадионе еще двадцать лет назад. Мы объединили усилия областного парламента, городской администрации и Челябинской думы, чтобы у школьников и детей, живущих рядом со стадионом, появилась возможность заниматься спортом в современных комфортных условиях. Это инвестиция в первую очередь в здоровье подрастающего поколения», — отметил председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков.

Накануне он обсудил проект спортивного объекта с начальником комитета по делам образования города Челябинска Светланой Портье.

На территории стадиона появятся новое футбольное поле, беговая дорожка с безопасным покрытием, площадка для баскетбола, волейбола и воркаута. Стоимость реконструкции составит около 12 млн рублей. Работы начнутся в 2023 году.