Рекламные интеграции в кино и сериалы могут стать мощным инструментом поддержки как для местных брендов, так и для молодой киноиндустрии Челябинской области. Такой тезис стал центральным на профильной сессии в рамках регионального рекламного форума «Право и креатив».
«Реклама и пиар — это направление креативных индустрий, как и кино. Поэтому мы совместили две темы — рекламной интеграции в кино и сериалах», — пояснила модератор сессии, директор Агентства развития креативных индустрий Ирина Чиркова.
На площадке рассказывали, как упаковать и поместить товар в кадр, какие тренды существуют в индустрии в 2025 году. Например, создание рекламы на основе искусственного интеллекта или создание цифрового образа товара, помещение его в кино и сериалы для продажи.
Подобные коллаборации, выгодны прежде всего, потому что позволяют значительно снизить финансовую нагрузку на кинопроизводителей.
«Сотовый оператор, банки — мы можем этой интеграцией достаточно большую сумму средств, которые затрачены на бюджет проекта, закрыть», — отметила гендиректор GALAKTIKA PRODUCTION Арина Романова.
При этом, по словам спикеров, задача стоит не просто «поместить товар в кадр», а качественно и органично вписать его в историю.
«Для рекламодателей важно, чтобы их продукт нашел отклик у зрителей, чтобы это не было навязчиво и „в лоб“», — отметила Ирина Чиркова.
Участники форума отмечают, что подобные дискуссии позволяют всегда быть в курсе новых трендов.
«Мир постоянно меняется, появляется что-то новое, и ты не можешь успеть за всем уследить. Именно на таких мероприятиях ты узнаешь про новые кейсы, технологии, изменения в законодательной базе. Все это можно аккумулировать, проанализировать и получить полезный опыт для себя», — сказал гость Александр Шиленберг.
