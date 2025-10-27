На рекламном форуме в Челябинске обсудили, как интегрировать рекламу в кино

А также рассказали про внедрение искусственного интеллекта в сферу

Рекламные интеграции в кино и сериалы могут стать мощным инструментом поддержки как для местных брендов, так и для молодой киноиндустрии Челябинской области. Такой тезис стал центральным на профильной сессии в рамках регионального рекламного форума «Право и креатив».

«Реклама и пиар — это направление креативных индустрий, как и кино. Поэтому мы совместили две темы — рекламной интеграции в кино и сериалах», — пояснила модератор сессии, директор Агентства развития креативных индустрий Ирина Чиркова.





На площадке рассказывали, как упаковать и поместить товар в кадр, какие тренды существуют в индустрии в 2025 году. Например, создание рекламы на основе искусственного интеллекта или создание цифрового образа товара, помещение его в кино и сериалы для продажи.

Подобные коллаборации, выгодны прежде всего, потому что позволяют значительно снизить финансовую нагрузку на кинопроизводителей.

«Сотовый оператор, банки — мы можем этой интеграцией достаточно большую сумму средств, которые затрачены на бюджет проекта, закрыть», — отметила гендиректор GALAKTIKA PRODUCTION Арина Романова.





При этом, по словам спикеров, задача стоит не просто «поместить товар в кадр», а качественно и органично вписать его в историю.

«Для рекламодателей важно, чтобы их продукт нашел отклик у зрителей, чтобы это не было навязчиво и „в лоб“», — отметила Ирина Чиркова.

Участники форума отмечают, что подобные дискуссии позволяют всегда быть в курсе новых трендов.

«Мир постоянно меняется, появляется что-то новое, и ты не можешь успеть за всем уследить. Именно на таких мероприятиях ты узнаешь про новые кейсы, технологии, изменения в законодательной базе. Все это можно аккумулировать, проанализировать и получить полезный опыт для себя», — сказал гость Александр Шиленберг.





Ранее ИА «Первое областное» писало, что в рамках регионального рекламного форума «Право и креатив» прошло награждение победителей профильного конкурса.