На реке Юрюзань в Челябинской области начался мощный ледоход

Местные жители делятся фотографиями в социальных сетях

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В ночь на 10 апреля в Трехгорном льдины начали свое движение по течению реки Юрюзань. Ледоход у подножия Зигальги оценили в 11 баллов. Жителей города попросили не приближаться к воде.

«Ледоход на Юрюзани — впечатляющее своим масштабом зрелище. Это явление различается по типам, проще говоря, по количеству плавающих в воде льдин, или говоря по-научному, по их густоте. И даже оценивается в баллах. Где ноль — это полностью свободное от льдин водное пространство. Но здесь, у подножия Зигальги, сейчас можно наблюдать 11-балльный ледоход», — рассказали в пресс-службе нацпарка «Зигальга».

Ситуацию с ледоходом в Трехгорном мониторят службы Специального управления ФПС 10 МЧС России и управления ГО и ЧС администрации города.

«Обращаюсь горожанам с просьбой проявить бдительность и не допускать приближения к воде и выхода на лёд ни взрослых, ни тем более детей. Особенно обращаю внимание, что питьевой воде ничего не угрожает. В случае затопления, вода будет поступать из резервных скважин, находящихся далеко от зоны потенциального подтопления», — сказал глава Трехгорного Данил Громенко.

Так как этой зимой выпало большое количество снега, в зоне потенциального подтопления находятся дорога в районе дальнего плеса, 4-я площадка ПСЗ и СНТ «Заречье», уточнили в городской администрации. Во время ледохода находиться там не советуют.