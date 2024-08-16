На реке Юрюзань началась вторая волна сплавов

Этому способствует летний паводок

Летний паводок позволил любителям сплавов вновь взяться за весла и отправиться в путешествие по реке Юрюзань в Челябинской области. Из-за дождей там поднялся уровень воды, сообщили в пресс-службе нацпарка «Зигальга».

«Такое явление для горных рек вполне обычное дело. Тем более что Юрюзань, как и все водные артерии Южного Урала, похоже, вступает в многоводный период, который повторяется через каждые три-четыре года», — отметили в нацпарке.

Специалисты отметили снижение пожарной опасности, однако туристам посоветовали все также аккуратно обращаться с огнем.