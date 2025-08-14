На реке Миасс в центре Челябинска появилось маслянистое пятно

14 августа природоохранная прокуратура начала проверку

Челябинская природоохранная прокуратура начала проверку информации об изменении цвета воды на реке Миасс в районе Ленинградского моста. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Маслянистые разводы на поверхности воды горожане заметили накануне вечером.

«По результатам проверки и при наличии оснований будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования», — сообщили в региональном ведомстве.

Читатели ИА «Первое областное» сообщали, что выездные лаборатории работали сегодня не только возле Ленинградского моста, но и в районе путепровода на Братьев Кашириных.



