На реке Миасс вновь зафиксированы маслянистые пятна

Спасатели проводят заградительные работы

На реке Миасс 23 ноября вновь обнаружены маслянистые пятна. Это уже не первый случай за последние месяцы, что вызывает серьезную озабоченность экологов и властей, сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

На место возможного разлива нефтепродуктов незамедлительно выехали оперативные группы мобильного поисково-спасательного отряда совместно с другими экстренными службами.

Проблема загрязнения акватории реки Миасс носит затяжной характер. Первые пятна неизвестного происхождения были отмечены еще 13 августа. В течение трех месяцев спасатели проводили плановый мониторинг реки и ее береговой линии, однако источник загрязнения так и не был найден.

«Долгое время видимых следов разлива нефтепродуктов обнаружить не удавалось, вода оставалась чистой. Ситуация изменилась вчера, когда был зафиксирован новый выброс», — пояснили в спасательной службе.

Основной версией происшествия считается сброс вредных веществ через реку Игуменку, являющуюся притоком Миасса. Именно этот участок стал объектом пристального внимания специалистов.

Для локализации угрозы на месте оперативно установлены заградительные боны, не дающие пятнам распространяться дальше по течению. Также применяются специальные сорбенты, которые впитывают нефтепродукты с поверхности воды.