На реке Миасс в Челябинске снова начинают откачивать ил

Технику для откачки привезли на пруд Коммунар

В Челябинск доставлена специализированная техника для реализации масштабного проекта по очистке реки Миасс, сообщает пресс-служба Минэкологии. После зимнего перерыва земснаряд прибыл на площадку в районе пруда Коммунар, где на этой неделе запланирован его пробный запуск и начало работ по откачке ила.

На данный момент для извлечения ила в черте города уже оборудованы три участка, где работы ведутся с конца 2023 года: в районе пруда Коммунар, а также в береговой зоне реки недалеко от пересечения улиц Труда и Энгельса. Сейчас начались подготовительные работы на четвертой, и последней, площадке в районе Заячьего острова (улица Новомеханическая). Здесь устанавливаются геотубы — специальные контейнеры для обезвоживания ила, обустраивается подъездная дорога и проводятся другие необходимые работы.

В начале июня, после завершения нерестового периода, к очистке реки присоединятся еще два земснаряда. Один из них будет выполнять вспомогательные работы: подъем крупногабаритного мусора, расчистку водной растительности, мешающей работе основной техники, и демонтаж самодельных «островов» из мусора и ила, образовавшихся в русле.

Земснаряд — это многофункциональная техника, способная эффективно справляться с различными видами гидромеханизированных работ, включая откачку ила и дноуглубительные работы.

«Проблема Миасса заключается в изменении человеком естественной гидрологической системы. В Челябинске река зарегулирована, что привело к накоплению ила — на некоторых участках его толщина достигает более двух метров при общей глубине реки в два с половиной метра. Это создает серьезный риск заболачивания», — отмечал ранее Александр Машкин, исполняющий обязанности начальника Центра экологического мониторинга Челябинской области.

Представитель компании-подрядчика Александр Крючков рассказал о технологическом процессе: «Донные отложения обезвоживаются в геотубах, после чего вывозятся. Вся вода, поднятая вместе с илом, будет очищена и возвращена в реку».

Проект рассчитан на несколько лет — до 2028 года. На всех этапах работ осуществляется строгий мониторинг состояния окружающей среды, строительный контроль и авторский надзор. После завершения очистки запланированы работы по благоустройству очищенных участков реки.

Проект реабилитации реки Миасс, инициированный губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, направлен на очистку русла от многолетних донных отложений. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».