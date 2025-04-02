На реке Миасс в Челябинске появится вторая лодочная станция

В планах — объединить две стоянки катамаранов одним маршрутом

На реке Миасс подготовка к летнему сезону проходит активно: на берегу возле Арт-сквера устанавливают вторую лодочную станцию. Когда ее запустят, ИА «Первое областное» рассказали в прокате «Река».

«Сейчас точку доделывают, через 10 дней планируем запустить. Количество катамаранов будет зависеть от посещаемости объекта. В планах — соединить обе станции одним маршрутом», — сообщили в прокате «Река».

Станция возле КРК «Мегаполис» в этом году начала работать раньше. В «автопарке» на воде представлено 20 лодок на пять мест. Катамараны здесь исключительно педальные, потому что их строение позволяет «ходить» по водорослям и не наматывать растения на мотор.

Ранее сообщалось, что на реке Миасс снова начнут откачивать ил.