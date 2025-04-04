На реках Челябинской области усилен контроль из‑за паводка

На большинстве водоемов лед сошел

Из-за повышения уровня воды в реках Ай, Сим, Уфе, Кусе и Юрюзани усиливается контроль за гидротехническими сооружениями. Об этом сообщили на заседании межведомственной рабочей группы под руководством министра экологии Челябинской области Игоря Гилева.

В настоящее время ледоход на большинстве рек завершен, хотя на некоторых водоемах сохраняются так называемые «поля». Ситуация находится под контролем.

«Главам муниципалитетов, а также руководителям организаций, эксплуатирующих ГТС, необходимо продолжать вести круглосуточный мониторинг и в случае изменения обстановки сразу же передавать данные для оперативного решения возникающих вопросов», — поручил министр экологии Игорь Гилев.

По прогнозу ЦГМС, в ближайшие дни ожидается повышение температуры, сохранение осадков, а также возможен дальнейший подъем уровня воды в реках.