На развязке у Вахрушево в Челябинской области установят пешеходный переход

На время работ движение перекроют

У Вахрушево на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш» появится модульный пешеходный переход. Его установят уже 18 декабря, в связи с чем дорожники на время перекроют движение, сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Урал».

Движение автотранспорта будет перекрыто на 40 минут, с 22:00 до 22:40.

На месте проведения работ будут дежурить экипажи Госавтоинспекции.

Работы проводятся в рамках капитального ремонта федеральной трассы «Иртыш».

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской области можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» по телефонам: 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).