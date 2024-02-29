На развитие общественных пространств за 6 лет в России направят 360 млрд

До 2030 года планируется благоустроить более 30 тысяч объектов

В России будет увеличено финансирование программы инициативного бюджетирования, об этом президент Владимир Путин заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию РФ.

«Соавторами планов развития городов и поселков должны стать их жители. Надо активно использовать механизмы, когда граждане сами определяют, на какие объекты, на решение каких проблем нужно выделить деньги в первую очередь. Предлагаю увеличить софинансирование таких, по сути, народных проектов из федерального и регионального бюджетов», — сказал он, в частности.

Глава государства отметил, что до 2030 года будет продлен всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«В целом по России за шесть лет благоустроим более 30 тысяч общественных пространств. Я прошу правительство также оказать дополнительную поддержку регионам, которые реконструируют набережные, парки, скверы, исторические центры городов. На благоустройство и крупные проекты в этой сфере направим 360 миллиардов рублей», — сказал Владимир Путин.

Он также предложил сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия России.

«Рассчитываю, что мы примем ее на 20 лет. Старинные здания, усадьбы, храмы — это зримое воплощение нашей национальной идентичности, неразрывной связи поколений (…) К 2030 году по всей стране надо привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия, дать им вторую жизнь, чтобы они служили людям и украшали наши города и села», — сказал Владимир Путин.

Президент акцентировал, что будут продолжены фундаментальные проекты в сфере культуры, будет обновляться инфраструктура музеев, театров, библиотек, клубов, школ искусств, кинозалов.

«За шесть лет дополнительно направим более 100 миллиардов рублей на просветительские, образовательные, исторические и другие востребованные творческие проекты в кино, интернете, социальных сетях», — добавил глава государства.