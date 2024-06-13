На развитие НКО в Челябинской области выделяется свыше 300 млн рублей в год

«Акцент на развитие социального сектора был важным и своевременным»

Поддержка некоммерческого сектора Челябинской области за последние пять лет выросла в 20 раз. За это время было реализовано свыше полутора тысяч социально направленных проектов граждан и организаций. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер 13 июня во время обращения к Законодательному собранию.

На поддержку НКО сегодня направляется более 300 миллионов рублей в год. Благодаря этому в регионе могут работать социально ответственный бизнес и социально ориентированные некоммерческие организации, как, например, центр реабилитации особенных детей «Звездный дождь».

«Во многом благодаря нашему конкурсу грантов жители региона, даже небольших муниципалитетов, получили возможность реализовать свои начинания и проекты, направленные на конкретные позитивные изменения», — отметил Алексей Текслер.

По словам губернатора, совместная работа власти и общества способствовала слаженной работе региона во время пандемии ковида и сейчас, в период проведения СВО.