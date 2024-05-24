На развитие лесного хозяйства в Челябинской области направили 1,4 млрд рублей в 2023 году

Депутаты обсудили приоритетные направления госпрограммы

Более 95% возгораний ликвидируется в течение первых суток с момента обнаружения, уменьшены потери лесного хозяйства от пожаров и незаконных рубок — эти и другие результаты реализации госпрограммы «Развитие лесного хозяйства» обсудили депутаты комитета по аграрной политике Заксобрания Челябинской области.



Они отметили, что общий объем финансирования программы составил около 1,4 миллиарда рублей, по большинству показателей программа выполнена.

Так, в 2023 году было заключено восемь контрактов на поставку лесопожарной техники и оборудования на сумму почти 64 миллиона рублей.

Специалисты лесного хозяйства прошли обучение и повысили свою квалификацию.

Как отметил председатель комитета Вячеслав Евстигнеев, приоритетными направлениями программы развития лесного хозяйства остаются прохождение пожароопасного сезона и охрана лесов от незаконной рубки. По итогам заседания Главному управлению лесами Челябинской области рекомендовано усилить работу по предотвращению нарушений лесного законодательства.