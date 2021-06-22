На «Расулевских чтениях» в Челябинской области ждут потомка пророка Мухаммада

Крупнейший мусульманский форум пройдет на Южном Урале в начале июля

В начале следующего месяца, 8 и 9 июля, в Челябинске и Троицке пройдет научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России». Регистрация на крупнейший мусульманский форум, который проводится в десятый раз, уже началась, сообщает пресс-служба ЧелГУ.

В этом году конференция посвящена этноконфессиональному сотрудничеству как ответу глобальным вызовам современности.

«Организаторы выбрали комбинированный формат форума. Все мероприятия конференции предполагают очное участие, но вместе с тем каждое из них будет транслироваться в Сети. Первый день будет посвящен научным аспектам ислама и состоится в Челябинском государственном университете. Во второй день пройдет торжественное открытие форума, а также состоится встреча с духовным лидером мусульман, потомком пророка Мухаммада Шейхом Абдурраззаком Ассаиди», — замечают в пресс-службе.

К участию в «Расулевских чтениях» приглашают представителей власти, мусульманских лидеров, ученых-исламоведов, ученых в области национальной политики, а также представителей общественных, религиозных и национально-культурных организаций.

Познакомиться с программой конференции и зарегистрироваться на форум можно на сайте «Расулевских чтений». Регистрация открыта до 30 июня.

«Расулевские чтения — 2021» проводятся при поддержке губернатора Челябинской области. Мероприятие имеет международный статус.