На «Расулевские чтения» в Троицк приедет потомок пророка Мохаммеда

В этом году конференцию посвятят семейным ценностям и совместным проектам мусульман с православными

Всероссийская научно-практическая конференция «Расулевские чтения» пройдет в Челябинске и Троицке при поддержке губернатора области с 4 по 6 июля. В Год семьи участники будут рассуждать о семейных и религиозных традициях как об основе безопасности государства.

На конференцию уже заявились около тысячи человек из 22 стран мира, в том числе Иордании, Ирака, Турции, Кубы, Китая, Сомали и ближнего зарубежья.

Среди высоких гостей ожидаются председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий Шейх-уль-Ислам Талгат-хаджи-хазрат Таджуддин, а также профессор Амманского международного университета исламских наук, Шейх Абдульраззак Аль-Саади, который считается потомком пророка Мохаммеда в 42‑м поколении.

«Цель конференции из года в год остается неизменной. Мы хотим показать подрастающему поколению мостик межу прошлым и настоящим. Он поможет понять важность ценностей, которые были ниспосланы нам Священным писанием», — заявил главный муфтий УрФО Ринат-хаджи-хазрат Раев.

В этом году во время «Расулевских чтений» впервые пройдет православно-мусульманский тренинг для молодежи.

«У представителей разных религий одни и те же вечные ценности: крепкая семья, патриотизм, приоритет духовного над материальным. Это хороший фундамент для взаимодействия. Сегодня религиозная молодежь реализует разные социальные проекты. Причем нередко они делают одно и то же при церквях и в мечетях: кормят обездоленных, передают им одежду, помогают бороться с вредными привычками, отговаривают от абортов. Мы хотим, чтобы активисты объединились», — говорит начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов.

На конференции молодежи расскажут о возможностях губернаторских грантов, а молодые представители разных религий смогут придумать совместный проект. В конференции по традиции принимают участие представители научного сообщества. Они обсудят взаимосвязь религии и науки.

«Мы разберем такое явление, как „нейротеология“. Рассмотрим, как религия влияет на психологию и нравственность человека», — говорит директор Института образования и практической психологии Челябинского государственного университета Ирина Трушина.

Кроме того, конференция в этом году носит психолого-педагогический аспект. Ученые будут говорить о важности семейных ценностей и профилактике деструктивного поведения среди молодежи и подростков — о борьбе с зависимостями, экстремизмом и терроризмом.

Конференция носит имя известного религиозного деятеля Зайнуллы Расулева, который на склоне лет был имамом мечети в Троицке. Он основал здесь медресе «Расулия», воспитал много учеников и стал одним из самых влиятельных мусульманских деятелей в России, «духовным королем своего народа».

Семья Расулева дала России большое число писателей и ученых, а его сын был верховным муфтием Центрального управления мусульман в годы Великой Отечественной войны и объявил священную войны Гитлеру.

Зайнулла Расулев ушел из жизни в 1917 году и покоится на мусульманском кладбище Троицка.