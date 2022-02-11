На расчистку дорог в Челябинской области вышло более 200 единиц техники

На территории региона идут снегопады

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В Челябинской области в пятницу, 11 февраля, выпал снег. Сейчас снегопад идет практически во всех районах, исключая Нязепетровск, Верхний Уфалей, Агаповку и Кизильский район. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

«Температура воздуха в отдельных районах −11, −15, ночью −16, −18 градусов. Ночью снегопады сохранятся, в восточной половине региона сильные», — сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

В настоящее время на региональных дорогах работают 213 единиц техники. В Челябинске дорожники также вышли на расчистку проезжей части от снега.