На Радоницу в Магнитогорске увеличат количество автобусов и трамваев

Интервалы движения городского транспорта будут сокращены

В родительский день, 11 мая, в Магнитогорске организуют движение трамваев и автобусов до городских кладбищ с сокращенным интервалом движения. Транспорт будет ходить с восьми часов утра и до позднего вечера. Подробнее рассказали в пресс-службе городской мэрии.

«В этом году для удобства и безопасности жителей до городских кладбищ будут курсировать трамваи, автобусы с сокращенным интервалом движения, а также дополнительные маршруты. Главная цель принятых мер — максимально снизить риски распространения коронавирусной инфекции»,— сообщили в администрации Магнитогорска.

Так, в сторону Левобережного кладбища перевозить пассажиров будут 39 трамваев, интервал движения составит 10—12 минут. Семь трамваев будут курсировать по маршруту № 1, по шесть трамваев — по маршрутам № 4 и 8, по пять вагонов будут следовать по маршрутам № 11 и 18, по четыре — по маршрутам № 16 и 25. Еще два трамвая будут курсировать по маршруту № 31. Также мэрией было принято решение продлить маршруты № 4, 8, 11 и 25 до конечного пункта «РИС».

В сторону Правобережного кладбища можно будет доехать на 28 трамваях, интервал движения которых составит 6—8 минут. Среди них: три трамвая — по маршруту № 6, пять трамваев будут следовать по маршруту № 12, семь вагонов — по 14 маршруту, одиннадцать и два — по маршрутам № 21 и 23 соответственно.

В сторону Новосеверного кладбища поедут 14 трамваев с интервалом движения 15—25 минут: пять вагонов — по маршруту № 9, шесть — по 15 маршруту и три — по 27 маршруту.

«Помимо этого на Радоницу будет сокращен интервал движения автобусных маршрутов, а также начнут курсировать дополнительные автобусы по двум направлениям: остановка „Художественная школа“ (улица Завенягина) — улица Магнитная — шоссе Космонавтов — Челябинский тракт — Южное кладбище — Левобережное кладбище — улица Чкалова — проспект Пушкина — улица Маяковского — улица Кирова — улица Магнитная — улица Завенягина; трест „Магнитострой“ — Правобережное кладбище и обратно»,— добавили в мэрии.

Также горожанам напомнили о необходимости соблюдения в общественном транспорте масочного режима.