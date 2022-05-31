На пяти перекрестках Челябинска отключили светофоры

Регулировщики не работают на Северо-Западе и в Тракторозаводском районе

Сегодня, 31 мая, в Челябинске почти на весь день отключили светофоры сразу на пяти перекрестках. Об этом сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства и транспорта Челябинска.

Так, с утра и до 18:00 не будут работать светофоры на следующих перекрестках:

проспект Победы — улица Чайковского;

проспект Победы — улица Тепличная;

проспект Победы — улица Косарева;

улица Комарова — улица Салютная;

улица Комарова — улица Героев Танкограда.

С 13:00 до 18:00 не будет работать светофор на пересечении улиц Героев Танкограда и Первой Пятилетки.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на дорогах.