Сегодня, 31 мая, в Челябинске почти на весь день отключили светофоры сразу на пяти перекрестках. Об этом сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства и транспорта Челябинска.
Так, с утра и до 18:00 не будут работать светофоры на следующих перекрестках:
- проспект Победы — улица Чайковского;
- проспект Победы — улица Тепличная;
- проспект Победы — улица Косарева;
- улица Комарова — улица Салютная;
- улица Комарова — улица Героев Танкограда.
С 13:00 до 18:00 не будет работать светофор на пересечении улиц Героев Танкограда и Первой Пятилетки.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными на дорогах.