На путешествия по Южному Уралу вырос спрос

Центр управления регионом дал рекомендации по планированию отпуска в родных краях и за границей

Центр управления регионом Челябинской области провел прямой эфир для южноуральцев, которые планируют отпуск. Специалисты центра фиксируют рост сообщений жителей области в социальных сетях по летнему отдыху. Во время прямой трансляции в Центре управления регионом эксперты туристической отрасли отметили возросший спрос на путешествия по Южному Уралу.

Жителей Челябинской области интересуют местные туристические маршруты и достопримечательности. Люди боятся отмены туров, поэтому выбирают всем известные места — Таганай, Тургояк, Зюраткуль, базы отдыха и санатории. Возрастает спрос и на событийный туризм, который с каждым годом в области набирает обороты.

Только на Аркаиме этим летом пройдут три фестиваля. Один из них — гастрономический фест «Крынка». Здесь можно попробовать блюда по старинным рецептам. А на озере Сунгуль в парке древней истории «Археос» можно совершить путешествие длиной в 3 миллиона лет, посмотреть инсталляции быта каменного века.

Популярность набирает и глэмпинг — это новый вид экотуризма: отдых на природе с комфортом.

«Выглядеть это может по-разному: обустроенные шатры, футуристические сферы, экохижины, юрты, комфортабельные трейлеры. Такие есть на Тургояке, на базе отдыха „Еланчик“ и на семейном курорте „Утес“. Это, конечно, не пятизвездочный отель в Турции, но с таким вариантом отдыха тоже нужно познакомиться. Конечно, еще не такая высокая часть бизнеса готова вкладываться в инфраструктуру, но кто готов — получают потенциального туриста», — говорит Ирина Чиркова, заместитель директора по развитию туризма агентства международного сотрудничества Челябинской области.

По планированию зарубежных туров проконсультировала генеральный менеджер зарубежного отдела туристической компании Анна Дриботун. По-прежнему высок спрос на зарубежные туры. Желающих отправиться в отпуск за границу в этом сезоне так много, что предложений по «горящим турам» просто нет.

«Цены по раннему бронированию всегда рабочие, они всегда ниже тех, которые на ближайшие даты. Если вы четко привязаны к датам отпуска, то лучше брать путевки заранее. Может случиться так: направление открыто, а мест в хороших отелях нет. В этом году люди соскучились, давайте быть честными, по отдыху, и ожидать, что будут „горящие“, не стоит», — рассказала Анна Дриботун.

Южноуральцы выбирают Египет и Кипр, реже — Мексику. В среднем стоимость путевки в Египет на одного человека составляет 70 тысяч рублей. На Кипр на пять дней для двоих цена начинается от 80 тысяч рублей. За две недели в Мексике на двоих придется потратить порядка 250 тысяч рублей.

Эксперты отмечают рост цен в Египет из-за запрета отдыха в Турцию. Стоимость туров будет только расти. Для тех, кто опасается покупать путевки заранее, есть вариант приобрести страховку от невыезда. Она станет тем самым спасительным кругом. Но есть свои нюансы.

«Страховку от невыезда необходимо покупать примерно в то же время, когда приобретается и тур. То есть сегодня купить страховку, а завтра сделать тест — так не получится», — поясняет начальник отдела по работе с нестраховыми посредниками страховой компании Мария Сушкова.

Однако страховка не спасет от отмены тура по решению правительства. Это не страховой случай, так как не считается форс-мажором.

Напомним, с 10 июня Россия возобновляет авиасообщение с 8 странами: Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватия. Запрет на полеты в Турцию был продлен до 21 июня.