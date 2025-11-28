На прямую линию губернатора Алексея Текслера поступило более 1800 обращений за два дня

Вопросы главе региона можно задать несколькими способами

На прямую линию губернатора Челябинской области на 16:00 28 ноября поступило 1849 обращений. Вы можете задать вопрос главе региона несколькими способами.

Как направить обращение губернатору?

Зайти на сайт спроситекслера.рф, нажать на активный баннер «Отправить видеообращение», заполнить форму обратной связи и прикрепить свой видеофайл;

на сайте спроситекслера.рф нажать на активный баннер «Задать вопрос», он автоматически откроет страницу «Госуслуг». Заполнив предложенную форму обратной связи, вы отправите вопрос главе региона;

по телефону горячей линии — 8-800-500-74-50;

в мессенджере MAX через чат-бот.

Вопросы будут приниматься с 26 ноября по 2 декабря включительно. Сбор вопросов будет остановлен только после окончания прямой линии. Прямая линия пройдет 2 декабря 2025 года в 12:00.