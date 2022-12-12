На проспекте Победы в Челябинске встало движение трамваев

Очевидцы сообщают о неисправности одного из вагонов

Сегодня утром, 12 декабря, в Челябинске на проспекте Победы встали трамваи из-за неисправности одного из вагонов. Об этом сообщили в паблике «Челябинский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Задержано движение трамваев по проспекту Победы от остановки „Теплотехнический институт“ в направлении ЧТЗ из-за технической неисправности вагона», — говорится в сообщении.

Действительно, судя по картам, в районе Теплотеха стоят несколько вагонов.







На данный момент неисправность устраняется. Когда движение трамваев будет возобновлено, пока неизвестно.