На проспекте Победы в Челябинске ликвидируют два разворота через трамвайные пути

Новая схема движения заработает 15 октября

В Челябинске на двух участках проспекта Победы до 15 октября ликвидируют два нерегулируемых разворота через трамвайные пути. Речь идет о разворотах, расположенных в районе домов №№ 319 и 356. Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, решение было принято совместно с Миндортрансом региона для увеличения скорости сообщения и исключения простоя трамваев из-за ДТП.

«В настоящее время в рамках муниципального контракта уже выполняются подготовительные мероприятия для изменения схемы организации дорожного движения. Работы планируется завершить до 15 октября»,— уточнили в мэрии.

В администрации напомнили, что автомобилисты по-прежнему смогут разворачиваться на четырех перекрестках: это пересечения проспекта Победы с улицами Ворошилова, Молдавской, 40-летия Победы и Чичерина.