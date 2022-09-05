На проспекте Победы в Челябинске благоустроят сквер в 2023 году

В мэрии обсуждают перенос светофоров для обустройства тротуаров

В Челябинске представили проект благоустройства пешеходной зоны проспекта Победы от улицы Солнечной до улицы Молдавской. Работы планируется провести в 2023 году, в мэрии рассказали, как обустроят сквер и что планируется внедрить позже.

Общественное пространство жители Курчатовского района выбрали для благоустройства по программе «Формирование современной городской среды» в 2023 году. Планируется, что зона станет продолжением участка проспекта Победы от улицы Молодогвардейцев до улицы Ворошилова, который был благоустроен в 2021 году.

Концепция проекта, которой занимались специалисты бюро ПЖЛСТ при сопровождении Центра, АНО АИиИР г. Челябинска и управления архитектуры и градостроительства Челябинска, — это сквер со множеством дорожек для пеших прогулок.

«Проектом предусмотрена замена покрытий пешеходных дорожек, разметка парковки, обособление велодорожки, организация зон отдыха, размещение освещения. Также архитекторы спроектировали новые дорожки там, где они необходимы», — пояснили в администрации Челябинска.

Будущему скверу потребуется дополнительное озеленение. Здесь высадят деревья и кустарники. А вот незаконную стоянку у улицы Молодогвардейцев и киоски демонтируют.

Архитекторы предложили жителям перенести светофоры, чтобы организовать пешеходные переходы на линии с имеющимися тротуарами. Однако в администрации города изучили этот вопрос и сделали вывод, что для этого потребуется больше времени, чем планируется на благоустройство. Поэтому перенос светофоров и тротуары откладываются на неопределенное время.