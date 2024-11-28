На проспекте Ленина в Челябинске ограничат движение автотранспорта

На перекрестке с улицей Рождественского стартует новый этап ремонта трамвайных путей

В Тракторозаводском районе Челябинска сегодня, 28 ноября, ограничат движение по проспекту Ленина в районе перекрестка с улицей Рождественского. Это связано с началом очередного этапа капитального ремонта трамвайных путей на узле «Детский парк», сообщает Служба организации движения.

«С 22 часов 28 ноября до окончания работ транспорт не сможет проехать через центр перекрестка Ленина — Рождественского, а также повернуть с Рождественского на Ленина в сторону центра и с Ленина на Рождественского при движении со стороны ЧТЗ», — говорится в сообщении.



Автобусы и троллейбусы из Ленинского района будут направлены по следующим маршрутам:

• автобус КМ3: Меридиан — Артиллерийская — Ленина — Горького;

• автобус № 91: Рождественского — Ленина — Героев Танкограда — Первой Пятилетки — Горького;

• автобусы № 123, 125, 128, 129, троллейбус № 10: Меридиан — Артиллерийская — Ленина.

В обратном направлении все они пойдут без изменений.

Автобусы № 19, 32 и 172 в Ленинский район пойдут по Героев Танкограда — Ленина — 40-летия Октября — Малогрузовой и Рождественского. Обратно — без изменений.

Напомним, предыдущий этап ремонта на узле «Детский парк» был завершен накануне: рельсы — с подложкой из виброматов — уложены на прямом участке по проспекту Ленина, возобновлено движение трамваев № 15 по привычному маршруту Чичерина — ЧТЗ.

В Ленинский район трамваи планируют запустить в начале декабря. До этого вагоны 22-го маршрута будут следовать по трассе: Чичерина — Кирова — Карла Маркса — ЧТЗ.