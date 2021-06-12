На проходной Кыштымского радиозавода установили истребитель

Памятник в виде списанного и отреставрированного МиГ-29 поставили в честь юбилея предприятия

12 июня в Кыштыме прошло торжественное открытие нового памятника: на проходной АО «Радиозавод» встал на постамент отреставрированный истребитель МиГ-29. В оснащении принятой на вооружение еще в начале 1980-х годов машины до сих пор используются разработки южноуральского предприятия, передает корреспондент Первого областного информагентства.

60-летний юбилей кыштымского АО «Радиозавод» на самом деле состоялся в 2020 году. Однако тогда отметить день рождения одного из градообразующих предприятий помешала пандемия коронавируса. В 2020 же году руководство завода обратилось в министерство обороны РФ с просьбой предоставить для памятника списанный самолет МиГ-29. Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов подписал разрешение безвозмездно передать радиозаводу требуемое, и 27 ноября части планера МиГа — то есть фюзеляж, крылья, оперения, шасси и так далее — были доставлены в Кыштым. Собирали, устанавливали и красили будущий памятник сотрудники АО

Как пояснили в пресс-службе предприятия, АО «Радиозавод» с момента создания разрабатывало и производило различные радиотехнические приборы для установки на военной авиатехнике. Кыштымские детали стоят и на последних модификациях многоцелевого истребителя МиГ-29, который отлично зарекомендовал себя, например, в Сирии.

На открытии памятника присутствовали вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук, глава Кыштыма Людмила Шеболаева. Почетным гостям провели экскурсию по предприятию и рассказали о перспективных направлениях развития «Радиозавода».