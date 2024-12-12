На проблемной дороге в ЖК «Вишневая горка» в Челябинске нарисовали «зебру» после поручения губернатора

От поручения до исполнения прошли сутки

Сутки от поручения до исполнения — на проезжей части улицы Генерала Костицына в ЖК «Вишневая горка» в Сосновском районе появился пешеходный переход, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

Напомним, жалоба на отсутствие пешеходного перехода и остановочного комплекса поступила от одной из местных жительниц. Обратившаяся на прямую линию губернатора женщина рассказала, что дети после школы ходят с остановки пешком, потому что не могут дождаться транспорта, причем идти им приходится по тропинке — тротуара нет, так же как нет пешеходного перехода, остановочного комплекса и освещения.

Как рассказали в Миндортрансе, в поселке Вишневая Горка разработан проект организации дорожного движения по улице Генерала Костицына. В нем предусмотрены пешеходные переходы, светофоры, тротуары, автобусный павильон. Сейчас идет подсчет объема и стоимости работ.

«Сегодня — до снегопада — была нанесена дорожная разметка (зебра) и установлены дорожные знаки пешеходного перехода», — пояснили в министерстве.

Все остальные работы будут выполнены в 2025 году в рамках программ «Безопасность дорожного движения» и «Развитие сети автомобильных дорог» Сосновского муниципального района.