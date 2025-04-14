На Привокзальной площади Челябинска сносят ларьки

Расчищают пространство у памятника «Сказ об Урале»

Власти Челябинска избавляются от старых ларьков на площади у железнодорожного вокзала. Фотографии демонтажных работ в редакцию ИА «Первое областное» присылают читатели.

Расчищают пространство у памятника «Сказ об Урале». До недавних пор здесь работали четыре торговые точки: с едой, цветами и телефонами. В какой-то момент продавцы этих нехитрых товаров съехали, а также вывезли свое имущество: и товар, и витрины.









Пару недель назад разобрали один киоск, сегодня — второй. Два киоска еще остаются, но и их, видимо, ждет незавидная участь.









Мы попросили пресс-службу мэрии рассказать о планах на расчищаемую площадку: сохранят ли здесь в будущем торговые точки. Ответ пока не получен.

Еще один киоск, где торговали газетами и едой, опустел на площади Революции, напротив спуска подземного перехода через улицу Цвиллинга. В мэрии пояснили, что сносить этот киоск не будут, его владелец проводит ремонт объекта.



