На приеме граждан Алексей Текслер анонсировал парк в Трехгорном и детсад в «Парковом»

Вопросы южноуральцев губернатору касались образовательных учреждений и проблем благоустройства

Жителей Челябинской области больше всего волнует доступность и качество учреждений образования, благоустройство и вопросы логистики. Такие выводы можно сделать из вопросов, прозвучавших на прошедшем 16 февраля приеме граждан губернатором Алексеем Текслером. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона, по большинству просьб южноуральцев решения приняты давно, осталось их реализовать.



Как сообщили в пресс-службе губернатора, к Алексею Текслеру в режиме ВКС обратились жители Трехгорного, Челябинска, Магнитогорска и Еткульского района. Челябинку Екатерину Пархоменко волновало наличие детских садов в микрорайоне Парковом: в семье Екатерины скоро появится уже третий ребенок, а близлежащие детсады переполнены. Губернатор, отвечая на вопрос, обрадовал челябинку: новому детскому саду в микрорайоне № 55 (то есть в Парковом) быть, это решение принято в рамках программы по возведению или приобретению 14 детских садов в 2022 году. Однако на сегодня проблема недостатка мест в дошкольных учреждениях существует.

Доступность образования, но в другом аспекте, беспокоит и жительницу еткульского села Александровка Наталью Лебедеву. В Александровке нет школы, учеников приходится возить в соседний поселок Белоносово по разбитой дороге.

«Вы жителям Александровки передайте, что решение принято, работы сейчас активно начнутся. Вопрос очень долгожданный, и я об этом знаю. Поэтому контракт уже заключен, все работы должны быть выполнены своевременно. Порядка половины этой дороги будет выполнено в 2022 году, и завершение работ — в следующем. Причем задел уже был сделан в 2021 году», — ответил Алексей Текслер.

Татьяна Соломатова из Магнитогорска попросила о капитальном ремонте в детской школе искусств № 2, где занимается ее дочь. Как оказалось, этот вопрос прорабатывался губернатором во время одного из визитов в город металлургов.

«Здание действительно старое, я помню разговор про этот объект. Мы ведем активную работу по приведению в надлежащее состояние объектов культуры в регионе, и, собственно, основная задача — это как раз дворцы культуры и детские школы искусств. Магнитогорская детская школа искусств № 2 находится у нас в программе. Нам нужно, чтобы к 1 сентября дети пошли в отремонтированную школу. В этом году в целом по региону в программе ремонта стоят 14 дворцов культуры и 10 школ искусств. Такие рекордные задачи мы перед собой поставим, дополнительные ресурсы на это выделили, в том числе на детскую школу искусств в Магнитогорске», — объяснил Текслер Соломатовой.

Наконец, житель Трехгорного Евгений Хохлов просил о благоустройстве городского парка культуры и отдыха. Губернатор рассказал южноуральцу, что на благоустройство заложены средства и в нацпроекте «Жилье», и в госпрограмме Челябинской области, и в федеральной программе. Средства уже выделены, так что и трехгорненский парк должен быть обновлен уже к осени 2022 года.