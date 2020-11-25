В Катав-Ивановске появилась новая кандидатура на пост главы района

На эту должность претендует бывший глава Трёхгорного.

На должность главы Катав-Ивановского района появился новый претендент — адвокат и бывший глава города Трёхгорный Николай Шиманович. Информацию сайту «Первый областной» подтвердили два собственных источника в правительстве Челябинской области.

Николай Шиманович родился в Троицке, получил образование в Свердловском юридическом институте. Работал в прокуратуре военной части в Трёхгорном с 1993 по 1995 год, после — начальником юротдела в мэрии Трёхгорного. С 2005 по 2009 год Николай Шиманович занимал должность главы администрации Трёхгорного. Кроме того, в его рабочей биографии — адвокатская деятельность (с 1999 по 2005 год, а также с 2009-го по настоящее время он является адвокатом Челябинской коллегии адвокатов). В частности, Николай Шиманович представляет в суде интересы гендиректора агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова, которого обвиняют в том, что он стал виновником ДТП, в котором серьезно пострадали несколько человек.

В феврале 2019 года Шиманович участвовал в конкурсе на пост главы Челябинска, в котором добрался до финального этапа (градоначальником в тот раз стал Владимир Елистратов).

Нынешний глава Катав-Ивановского района Евгений Киршин уйдет в отставку после того, как районные депутаты выберут нового градоначальника. Напомним, в начале месяца районное Собрание депутатов во главе с председателем Николаем Рудаковым не проголосовало за продление полномочий Киршина. Сегодня стало известно, что Николай Рудаков также подал заявление о сложении с себя полномочий. Оно будет рассмотрено на ближайшем заседании районного собрания.