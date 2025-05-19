На последние звонки в Челябинске выйдут дополнительные патрули полиции

Выпускники отпразднуют окончание школы уже в субботу, 24 мая

Дополнительные меры безопасности введут во время празднования последних звонков в Челябинске. Об этом заявили на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Основная масса «звонков» пройдет в субботу, 24 мая. Глава города Алексей Лошкин поручил привлечь дополнительные силы, чтобы следить за безопасностью подростков.

«Я дал поручение комиссии по делам несовершеннолетних и правоохранительным органам отработать все вопросы безопасности на предстоящих мероприятиях», — рассказал мэр в разговоре с журналистами.

Начальник УМВД России по Челябинску Андрей Меньшенин подтвердил, что полиция готовится к проведению последних звонков.

Напомним, перед последними звонками стартует ЕГЭ. Уже 23 мая выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. Продлятся экзамены до 11 июня. А выпускные в российских школах назначены на 28 июня.

Школьники с первого по восьмой и десятого классов будут отдыхать с 26 мая по 31 августа.